(Özel) Diriliş Ertuğrul'dan etkilendi papağanıyla oy vermeye geldi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen bir vatandaş, ‘Ertuğrul Han' kostümü giyip ‘Paşa' isimli papağanıyla oy kullandı.

31 Mart yerel seçimleri ilginç görüntülere sahne oluyor. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Nazım Cihan (44) isimli vatandaş ‘Diriliş Ertuğrul' dizisinden etkilenerek dönemin Osmanlı kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullandı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında Esenyurt Ekrem İnce Ortaokulunda 2373 numaralı sandığa giden Cihan, papağanıyla birlikte oy kullanacağı kabine girdi. Oy mühürleme işleminin ardından zarfı sandığa, 'Paşa' attı. Nazım Cihan, Osmanlı'ya olan sevgisini belirterek, "Bu seçimlerde yeniden bir dirilişe kalkmamız lazım. Papağanım da uzun süredir benimle yaşıyor. Bu demokratik hakkımı bir mesaj vererek kullanmak istedim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” diye konuştu. Oy verme işleminin ardından vatandaşlar, Nazım Cihan ve ‘Paşa' ile okulun bahçesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.