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(ÖZEL) Döke döke gittiler, sonunda fark edebildiler

Esenyurt’ta seyir halindeki bir beton mikserinde yola beton döküldüğü anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta seyir halindeki bir beton mikserinde yola beton döküldüğü anlar kameralara yansıdı. Arnavutköy'de ise bir kamyondan yola dökülen hafriyatlar görüntülendi.



Yere beton dökerek metrelerce gitti


Esenyurtta bir beton mikseri otoyolda ilerlerken arkasında bulunan beton birden yere dökülmeye başladı. O anlar arkadan gelen başka bir otomobilin içerisinde bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Beton mikserinden dökülen betonu metrelerce gittikten sonra fark eden sürücü araçtan inerek dökülen betona müdahale etti.


Arnavutköy'de ise hafriyat kamyonu metrelerce yere hafriyat dökerek ilerledi. Yere hafriyat dökerek ilerleyen hafriyat kamyonu bir yokuşa geldiği esnada dorsesinde bulunan onlarca kiloluk hafriyat birden yere döküldü. O esnada arkasında bir otomobil veya yaya olmaması yaşanabilecek ciddi bir kazayı önledi.

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