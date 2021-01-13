(Özel-Drone) Antika merakı: otomobil garajını müzeye çevirdi

İstanbul Kartal'da, optisyenlik yapan antika meraklısı Erkan Şahin, antika eşyaları evinin garaj bölümünde sergiliyor. Şahin'in müzeyi andıran garajı çevredekilerin ilgisini çekiyor. Müzeye benzeyen garaja Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi geliyor.

İstanbul, Kartal'da 4 katlı bir apartmanda yaşayan Erkan Şahin'in müzeyi andıran otomobil garajı, görenlerin dikkatini çekiyor. Şahin'in merak duyarak aldığı antika eşyalar, eve sığmayınca otomobilini koyduğu garaj kısmına taşıdı. Evinin garajını, bazılarını tanıdıklarından temin ederek, bazılarını da kültürümüze sahip çıkmak ve korumak adına satın alarak topladığı antika eşyalarla dolduran Şahin, ilk olarak bir gaz lambasıyla bu meraka başladığını, daha sonra zamanla merakının arttığını ve topladığı antikaların evine sığmaması sonucu, çözüm olarak garajda bölümünde bir hobi alanı oluşturduğunu belirtti. Müzeye benzeyen garaj drone ile havadan görüntülendi.

Otomobil garajı müze gibi oldu

Antikaya olan merakı ve garajının müzeye dönüşmesini anlatan Erkan Şahin, “Antika toplamaya, eskiye merakımdan dolayı 8 yıl önce bir gaz lambası almam ile başladı. Radyolar, çevirmeli telefonlar derken artık eve sığmamaya başladı. Daha sonra evimin garajını böyle müzeye benzeyen bir hobi alanına çevirdim. ” diye konuştu.

"Türkiye'nin dört bir yanından ziyarete gelenler oluyor"

Müzeye benzeyen garajda her tür antika eşyanın olduğunu ifade eden Şahin, Evimin garajında, Antika ürünler olarak, radyolar, pikaplar, kamalar gibi eskiye ait hemen hemen her şey var. Ayrıca Antika ürünleri tamir ederek antika takipçileri ile buluşturuyorum. Kesinlikle ticari olarak kâr amacı gütmeden antika ile ilgileniyorum. Bu garaj tamamıyla hobi amaçlı, İstanbul'un kalabalığından, gürültüsünden uzaklaşarak dinlediğim bir yer oluyor. Öte yandan Türkiyenin dört bir yanından ziyarete gelen antika tutkunları oluyor.

Bu müze görünümlü garaj için hediye olarak verdiklerim hariç yaklaşık 100 bin lira civarında antika ürünlere ödeme yapmışımdır. İlerde hayalim bir nostalji kafe açarak, antikaya merakı olan insanlara hizmet ekmek istiyorum” diye konuştu.