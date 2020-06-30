(Özel) Düğün salonları yeni normale hazır

Açılış öncesi düğün salonlarında yapılan hummalı hazırlık çalışmaları yakından görüntülendi.

Dünyayı etkileyen korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de faaliyetleri durdurulan düğün salonları yarın itibarıyla açılıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesindeki yeni normalleşme kuralları kapsamında salonlarda hazırlıklar tamamlandı.

Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de ilçede bulunan düğün salonlarına alınması gereken önlemleri tebliğ etti. Yeni sezon başlamadan önce salonlarda dezenfekte işlemi yapıldı. Masa ve sandalye aralarındaki mesafeler kontrol edilerek broşürler yapıştırıldı. Hazırlıklarını tamamlayan işletmeler yarın ilk düğünlerini gerçekleştirecek.

“Yarınki düğüne hazırız”

Düğün salonu işletmecisi Kazım Çarıklı, “Yarın ki düğüne hazırız. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tüm broşürlerimiz, mesafe aralıkları çizgilerimiz, el dezenfektanlarımız, maske takma zorunluluğunu ibare eden broşürlerimiz, masalarda dezenfektanlarımızla hazırız. Sandalyelerimiz arasın 65 santimetre, masalarımız arası 1,5 metre olarak tüm önlemlerimizi aldık” dedi.

“Gelin ve damat ilk danslarını yapacaklar”

Girişte misafirleri ateş ölçerle karşılayacaklarını söyleyen Çarıklı, “Sosyal mesafemizi koruyarak misafirlerimizi içeri davet ediyoruz. 38 derece ve üstü ateşi çıktığı zaman kendilerinin en yakın sağlık kuruluşuna gitmesini tavsiye ediyoruz. Dans konusunda da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında gelin ve damadımız haricinde misafirlerimiz dans edemeyecekler. Dinleti müziği olarak hizmet vereceğiz. Gelin ve damat ilk danslarını yapacaklar” diye konuştu.

“Her törenden sonra dezenfekte işlemlerini uyguluyoruz”

İki tören arasında bir saat aralık olmak zorunda olduğunun altını çizen Çarıklı, “Açık havada olması elimizi güçlendiren bir etken. Her törenden sonra dezenfekte işlemlerini uyguluyoruz. Genelgede bu konuda bir tebligatname imzalatıldı. Personellerimizin de ateş ölçümünü yaparak bir dosya haline getirip onları 14 gün boyunca herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek amacıyla saklayacağız” şeklinde konuştu.

Takı törenleriyle ilgili konuşan Çarıklı, “Eski usul takı törenleri olmayacak. Misafirler gelin ve damat ile sarılamayacak. Alışagelmiş süreç maalesef devam edemeyecek. Gelen misafirler takılarını kutuların içerisine atacak. Gelin ve damadımız bireysel fotoğraf çekiminde maskelerini çıkarabiliyorlar. Onun haricinde maske zorunluluğu var. Takvimimiz dolmaya başladı. Özellikle misafirlerimiz açık hava olması dolayısıyla tercih sebebi oluyoruz. Ertelenen düğünler yapılmaya başlandı. Yeni sezon için biriken talep arza dönüşmeye başladı” açıklamasında bulundu.