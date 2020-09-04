(Özel) Düğünler iptal oldu, gelinlikler elde kaldı

Düğünler iptal olunca gelinlikler elde kaldı. Hazırladıkları gelinliklerin maliyetini bile karşılayamadıklarını söyleyen gelinlikçi Burak Öget, “Elimizde kalan bütün ürünlerden zarar ettik. Ürünlerin maliyetlerini bile karşılayamıyoruz. Bu şekilde giderse gelinlik sektörü kapanmaya doğru gidiyor” dedi.

Yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında düğünler iptal edildi. Evlilik planı yapan bir çok çift düğünü ertelemek zorunda kaldı. Düğünlerin iptal olması gelinlikçileri de vurdu. Sipariş üzerine gelinlik hazırlayan gelinlikçilerin ürünleri ellerinde kaldı. Hazırladıkları gelinliklerin maliyetini bile karşılayamadıklarını belirten gelinlikçi Burak Öget, bu şekilde giderse gelinlik sektörünün kapanacağını söyledi.

Şişli Osmanbey'de gelinlik mağazası işleten Burak Öget, “2-3 ay öncesinden teslim etmemiz gereken gelinlikler elimizde kaldı. Çünkü gelinler gelinliklerini almıyorlar. Sürekli ertelediklerini söylüyorlar. Bunlar düğünlere gelen kısıtlamalardan oluyor. Ürünler elimizde kaldı. Kaporasını isteyenler de oluyor. Askıda kaldı gelinliklerimiz. Elimizde bu ay içerisinde 15'e yakın ürünümüz kaldı. Pandemiden dolayı düğün yapamayacaklarının bunun kendi problemleri olmadığını bu yüzden kaporayı geri istediklerini söylüyor. Elimizde kalan bütün ürünlerden zarar ettik. Ürünlerin maliyetlerini bile karşılayamıyoruz. Bu şekilde giderse gelinlik sektörü kapanmaya doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.