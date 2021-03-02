(Özel) E-5 Bostancı mevkiinde 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı

İddiaya göre kontrolden çıkan otomobil, önünde seyreden otomobile çarptı. Ardından otomobilin yola savrulması nedeniyle 3 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yolda kısa süreli araç kuyruğu oluştu.

Kaza, E-5 karayolu Bostancı köprüsü mevkiinde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda seyir halinde olan bir otomobil, iddiaya göre önünde seyreden Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil yol kenarındaki bariyere vurdu, ardında yola savruldu. Kazaya neden olan otomobil oradan uzaklaşırken başka bir otomobil de yola savrulan otomobile çarptı. Seyir halinde olan başka bir otomobil de kazaya karışan araçlardan birine çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar yol ortasında trafik akışını engelleyince polis ekipleri araçları yoldan çekti. Araçlardan biri polisler tarafından itilerek yol kenarına çekildi. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik akışının durması nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Araçların yol kenarına çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.