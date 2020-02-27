(Özel) E-5 kara yolunda kazazedeye yardım seferberliği kamerada

Yere savrularak bacağından yaralanan sürücüye yardım için yoldaki motosikletliler adeta sefer oldu. Yaralı ambulans beklerken araç sürücüsünün depoya benzin doldurması dikkat çekti.

Kaza, önceki hafta Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında E-5 kara yolu Bakırköy mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kara yolunda seyreden hafif ticari aracın sürücüsü, benzinin bitmesi sonucu yolda kaldı. O esnada motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, fark etmediği araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu motosikletli yere savrularak bacağından yaralandı. Kazayı gören yoldaki motosiklet sürücüsü Fatih Ulus ve Osmanlı Motorcular Kulübü üyeleri yaralı yardım için adeta seferber oldu.

Yaralıya yardım seferberliği kamerada

Motosikletlilerden biri cep telefonuyla sağlık ekiplerine ihbarda bulunurken, diğerleri de reflektör olmaması nedeniyle el ve kol hareketleriyle sürücüleri yönlendirdi. Tüm bunlar olurken hafif ticari aracın sürücüsü ise eline aldığı benzin bidonuyla depoyu doldurmaya devam etti. İhbar ardından trafik yoğunluğu nedeniyle dakikalar sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini yaptı. Müdahalesinin ardından sedyeye konulan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Ulus, kask kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaştı.