İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(ÖZEL) E-5 karayolu gece gündüz otoparka döndü

İstanbul’un en yoğun araç trafiğinin olduğu E-5 karayolunun Avcılar yan yolu adeta açık otoparka döndü.

İstanbul'un en yoğun araç trafiğinin olduğu E-5 karayolunun Avcılar yan yolu adeta açık otoparka döndü. Vatandaşların gelişigüzel park ettiği araçlar trafiği olumsuz etkiliyor. Araçlar yüzünden 2 şeritli yan yolda oluşan trafik sıkışıklığı havadan görüntülendi.


E-5 karayolu Avcılar mevkiinde hatalı parklar sürücüleri adeta çileden çıkarıyor. Yan yola bırakılan araçlar yüzünden trafik sürekli kilitleniyor. Trafik yoğunluğu oluşturan hatalı park yüzünden birçok otobüs ve minibüs duraklara giremeyerek yolcuları yol üstünde indirip, bindiriyor. Yol üzerindeki hatalı parklar havadan drone ile görüntülendi. Vatandaşlar ise duruma tepki göstererek, “Yan yol üzeri adeta gece gündüz açık otoparka döndü. Bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz. Caydırıcı cezalar verilsin. Burada sürekli trafik yoğunluğu oluşuyor. Hem esnaf hem de sürücüler zor anlar yaşıyor” serzenişinde bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.