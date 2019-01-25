(Özel) E-5 karayolunda feci 'makas' kazası kamerada

E-5 karayolu Haramidere mevkiinde trafikte süratli bir şekilde 'makas' atan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu. Feci kaza bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 19.29'da E-5 karayolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde karayolunda trafik devam ettiği esnada otomobil sürücüsü süratli bir şekilde seyrederken 'makas' atmak istedi. Sollama yaptığı aracın yanındaki aracı göremeyen sürücü, araca çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası bazı araçlar ters yöne dönerken, sürücüler ise aniden frene basarak kazadan kurtulmaya çalıştı. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.