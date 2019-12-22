İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(?zel) E-5 Karayolu'nda ilgin? olay

E-5 Karayolu Avc?lar mevkisinde seyir halinde olan tekne y?kl? vin? s?r?c?s? y?ksekli?i hesaplayamay?nca ?st ge?ide ?arpt?.

?lgin? olay sonras? kameralara yans?rken, vincin ba??n? e?diren s?r?c? g??l?kle ge?i? yaparak yoluna devam etti.


Olay, d?n saat 22.00 s?ralar?nda E-5 Karayolu Avc?lar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, ak?am saatlerinde tekne y?kl? vin?, karayolunda seyretmeye ba?lad?. S?r?c? bir s?re sonra bu ?ekilde bir ?st ge?idin alt?ndan ge?meye ?al??t?. Ancak y?ksekli?i hesap edemeyen s?r?c?s? ?st ge?ide ?arpt?.



Tekne y?kl? vin? ?st ge?ite ?arpt?


Kaza sonucu ?st ge?ittekilerin panik ya?ad??? ??renildi. Olay?n ard?ndan ara?tan inen s?r?c?, vincin ba? k?sm?n? uzun u?ra?lar sonucu e?dirmesi sonras?nda g??l?kle ge?erek yoluna devam etti. Ya?ananlar ise cep telefonu kameras?na yans?d?. ?te yandan, olay sonras? maddi hasar geldi?i ??renilen k?pr?ye ?nceki g?n de t?r?n ?arpt??? bilgisine ula??ld?.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.