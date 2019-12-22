(?zel) E-5 Karayolu'nda ilgin? olay

?lgin? olay sonras? kameralara yans?rken, vincin ba??n? e?diren s?r?c? g??l?kle ge?i? yaparak yoluna devam etti.

Olay, d?n saat 22.00 s?ralar?nda E-5 Karayolu Avc?lar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, ak?am saatlerinde tekne y?kl? vin?, karayolunda seyretmeye ba?lad?. S?r?c? bir s?re sonra bu ?ekilde bir ?st ge?idin alt?ndan ge?meye ?al??t?. Ancak y?ksekli?i hesap edemeyen s?r?c?s? ?st ge?ide ?arpt?.

Tekne y?kl? vin? ?st ge?ite ?arpt?

Kaza sonucu ?st ge?ittekilerin panik ya?ad??? ??renildi. Olay?n ard?ndan ara?tan inen s?r?c?, vincin ba? k?sm?n? uzun u?ra?lar sonucu e?dirmesi sonras?nda g??l?kle ge?erek yoluna devam etti. Ya?ananlar ise cep telefonu kameras?na yans?d?. ?te yandan, olay sonras? maddi hasar geldi?i ??renilen k?pr?ye ?nceki g?n de t?r?n ?arpt??? bilgisine ula??ld?.