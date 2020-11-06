İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) E-5 Karayolu'nda sağanak kazası: 1 yaralı

E-5 Karayolu Okmeydanı mevkisinde yoğun yağış nedeniyle kayan motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı.

Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu meydana geldi.


Kaza, saat 10.00 sıralarında E-5 Karayolu Okmeydanı mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle kaydıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletin üzerindeki sürücü yere savrularak yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.


Kaza nedeniyle karayolunda meydana gelen trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.