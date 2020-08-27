(Özel) E-5 karayolunda terör estiren maganda yakalandı

Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandaya 2 bin 744 lira idari para cezası kesildi.

E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisinde önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda iş çıkışı trafikte seyir halinde olan 34 KS 8864 plakalı aracın sürücüsü bir motosikletlinin üzerine sürmüş, duruma sinirlenen motosikletli trafik sıkışınca inerek araç sürücüsünün yanına gitmişti. O esnada geri manevra yapan araç sürücüsü, arkasında duran motosikletli kuryeyi çarparak yere düşürmüştü. Tansiyonun yükselmesi ile tartışma çıkınca araç sürücüsü kaçmaya başlamıştı. Bunun üzerine motosikletliler ile kaçan sürücü arasında kovalamaca başlamış, sürücü dörtlü sinyallerini yakarak emniyet şeridine girmişti. Motosikletlilerin takip ettiği ve bir süre sonra durdurduğu araç sürücüsü, başını aracın camından içeriye sokarak kavga etmeye başlayan motosikletliyi birkaç metre sürükleyerek kaçmaya devam etmişti. Arka arkaya şeritler değiştirerek kaçmaya devam eden sürücü, aracını motosikletlerin üstüne sürmüş ve trafikte terör estirmişti. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, 34 KS 8864 plakalı araç sürücüsü A.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen sürücüye burada “karayolu üzerinde zorunlu haller dışında art arda şerit değiştirmek, makas” maddesinden bin 228 lira, “aksine işaret bulunmadıkça sürücülerin emniyet şeridini ihlali” maddesinden bin 228 lira ve “kaza yerini terk etmek” maddesinden de 288 lira olmak üzere toplamda 2 bin 744 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca A.K'nın sürücü belgesine, sağlık kurulları tarafından sağlık şartlarına haiz olduğu yeni bir sağlık raporuyla belgelenene kadar geçici olarak el konuldu.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü A.K., “kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Zeytinburnu Merkezefendi Polis Merkezine teslim edildi. Şahıs, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.