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(ÖZEL) E-5 kenarında 31 yıldır bitmeyen inşaat

Merter’de 31 yıl önce yapımına başlanan değeri 100 milyonu aşan bina, atıl durumda bırakıldı.

Merter'de 31 yıl önce yapımına başlanan değeri 100 milyonu aşan bina, atıl durumda bırakıldı. Uzun yıllardır reklam panosu olarak kullanılan ve kaba inşaat halinde bırakılan bina drone ile havadan görüntülendi.


İstanbul'un en işlek alanlarından birinin üzerinde yer alan bina, atıl durumda bırakıldı. 1990'da inşasına başlanan ancak kaba inşaat olarak bekleyen bina, uzun yıllar reklam panosu ve baz istasyonu olarak kullanıldı. E-5 karayolunun yanında, Topkapı-Merter yönünde kalan ve kaba inşaat halinde olan bina drone ile havadan görüntülendi.

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