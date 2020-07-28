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(Özel) E-5'te kapısı açık giden midibüs şaşkına çevirdi

E-5 karayolu Kadıköy mevki’inde seyir halinde olan bir midibüs kapısı açık halde ilerledi.

E-5 karayolu Kadıköy mevki'inde seyir halinde olan bir midibüs kapısı açık halde ilerledi. Kapısı açık ilerleyen midibüs, görenleri adeta şaşkına çevirdi.


E-5 karayolu Kadıköy Mevki'inde ilerleyen Kamil Koç firmasına ait bir servis midibüsü, kapısı açık halde ilerleyince şaşkınlığa neden oldu. Kapısı açıkken seyir halinde olan midibüs, görenleri adeta pes dedirtti. Midibüs sürücüsü bu sorumsuz davranışıyla trafik kurallarını hiçe saydı. Öte yanda sürücünün toplu taşıma aracında maskesiz olması ve emniyet kemerini takmaması dikkat çekti.

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