İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) E-5'te kaza sonrası yumruklar konuştu

Bakırköy E-5’te meydana gelen kazanın ardından kazaya karışan taraflar arasında kavga çıktı.

Bakırköy E-5'te meydana gelen kazanın ardından kazaya karışan taraflar arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Kazada yaralanan olmazken lüks bir araç hurdaya döndü.


Kaza, akşam saatlerinde Bakırköy E-5 Ataköy metro istasyonu yanı Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki lüks bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. O sırada arkadan gelen 67 JZ 639 plakalı otomobilin sürücüsü de duramadı ve lüks araca arkadan çarptı. Kazaya karışan sürücüler araçlarından inerek tartışmaya başladı.



Yumruklar konuştu: Tarafları diğer sürücüler ayırdı


Meydana gelen kaza sonrası iki sürücü de araçtan inerek tartışmaya başlayınca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Taraflar yol ortasında yumruklu tekmeli kavgaya tutuştu. Kavga eden tarafları ise diğer sürücüler ayırdı. Kazada lüks bir araç hurdaya döndü.



E-5 kısa sürede kilitlendi


Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten sağlandı. Olay yerindeki vatandaşlardan kimisi kazayı film izler gibi seyrederken, kimisi de cep telefonuyla o anları kaydetti. Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, trafik de normal akışına döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.