İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(ÖZEL) E5'te motosikletle tehlikeli yolculuk

Bahçelievler E-5’te römorklu motosikletin üzerine binen 6 kişi yürekleri ağza getirdi.

Bahçelievler E-5'te römorklu motosikletin üzerine binen 6 kişi yürekleri ağza getirdi. Aralarında iki çocuk ve 3 kadının olduğu tehlikeli yolculuk, kameralara yansıdı.


Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Yenibosna Ankara istikametinde meydana geldi. Kasalı motosiklete binen 3'ü kadın, 2'si çocuk toplam 6 kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk yaptığı görüldü. Yoğun trafikte herhangi güvenlik önleminin alınmadığı yolculukta, kimsenin düşmemesi faciayı önledi. Tehlikeye aldırış etmeden yoğun trafikte giden sürücü, hem yanındaki hem de diğer sürücüleri canını hiçe sayarak ilerlemeye devam ettiği görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.