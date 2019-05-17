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Özel eğitimli narkotik köpeği 'Kuki' vatandaşların ilgi odağı oldu

İstanbul genelinde 8’incisi gerçekleştirilen Kurt Kapanı uygulamasına katılan narkotik köpeği ‘Kuki’ Taksim Meydanı’nda ilgi odağı oldu.

İstanbul genelinde 8'incisi gerçekleştirilen Kurt Kapanı uygulamasına katılan narkotik köpeği ‘Kuki' Taksim Meydanı'nda ilgi odağı oldu.


Taksim Meydanı'nda oluşturulan uygulama noktasında ekipler yaya ve araçlar üzerinde çalışma yaptı. Durdurulan araçların sürücüleri trafik ekiplerince sorgulanırken şüpheli görülen şahısların ise GBT sorgulamaları yapıldı. Ekiplerin karada gerçekleştirdiği çalışmalara polis helikopteri de havadan destek verdi.


Trafik polislerince durdurulan bir araçta özel eğitimli narkotik köpeği ‘Kuki' de aramalarda bulundu. Araç üzerinde hassas burnuyla aramalarda bulunan ‘Kuki'ye vatandaşlarda ilgi gösterdi.

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