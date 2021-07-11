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(ÖZEL) Eğlence için yolu kapatıp, lastik yaktılar

Beylikdüzü’nde eğlence adına bir grup, sahil yolunu kapattı.

Beylikdüzü'nde eğlence adına bir grup, sahil yolunu kapattı. Şahıslar, dakikalarca dans edip, araç lastiği yaktılar. Şahısların umursamaz tavırları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, dün akşam saatlerinde Gürpınar sahil yolunda meydana geldi. Bir grubun sahile gelmesiyle başlayan umursamaz eğlence, grubun yolu kapatmasıyla devam etti. Araçlardan açılan şarkılar eşliğinde yolun ortasında dans eden şahıslar, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden eğlendiler. Yol ortasında lastik yakmaları ise korku dolu anlar yaşattı. Bir süre daha devam eden vurdumduymaz eğlence şahısların olay yerinden uzaklaşmasıyla son bulurken, yaşanan o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

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