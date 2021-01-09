(Özel) Ehliyet ve kimliğini unutan fırıncı: “2 açma 15 lira, ben yedim 313 lira ceza”

Mecidiyeköy'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetim sırasında bir esnaf izin belgesi olmasına rağmen ehliyet ve kimliğini unutunca cezadan kaçamadı. Polisin ceza yazdığı sırada kendine kızan adam, “2 açma 15 lira, ben yedim 313 lira ceza” dedi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mecidiyeköy'de korona virüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında denetim gerçekleştirdi. Ekipler yağmurlu havaya rağmen kurulan denetim noktalarında araçları durdurarak sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında bir esnaf, izin belgesi dışında ehliyetini ve kimliğini yanına almayı unutunca cezadan kaçamadı. Fırıncı olduğu öğrenilen esnaf yanında ehliyet ve kimlik bulundurmamaktan dolayı 313 TL ceza yedi. Yediği ceza karşısında kendine kızan esnaf “2 açma 15 lira, ben yedim 313 lira ceza” diyerek sitem etti.

Mecidiyeköy'deki uygulamana noktasına takılan Hasan Serdar Akar “İzin belgem var, ehliyetim ve kimliğim var da yanıma almamıştım dükkanda. Memur bey de gerekeni yapıyor. Bir malzeme eksiğimiz vardı diğer şubeden temin ettim dönüyordum. Bir daha asla çıkmam zaten oda dalgınlığıma gelmişti. Genelde belgem, ehliyetim, kimliğim yanımda oluyordu. Kimliksiz gezmek zaten ayrı bir suç memurlar gerekeni yaptı sağ olsunlar. Belge yanımda değildi ama fotoğrafını gösterince anlayış gösterdiler” dedi.