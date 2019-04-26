(Özel) Elektrik direğinde çalışma yapan işçilerin vinci park halindeki aracın üzerine devrildi

Esenyurt'ta elektrik kabloları bakımı sırasında bir anda yan yatan vincin sepeti aracın üzerine devrildi. Sepette bulunan işçilerden biri hafif yaralanırken, kaza sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir can kaybını önledi.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta elektrik direkleri ve kabloları üzerinde bir vinçteki işçiler çalışma yapmaya başladı. Bu sırada bir anda vinç sol tarafının üzerine doğru devrilmeye başladı. Vincin sepetinin üzerindeki işçilerden biri sepetten düşerek yaralandı. Vincin sepeti ise park halindeki bir aracın sol ön tarafına devrilerek maddi hasara neden oldu.

Olayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlattı. İşçilerden biri ambulans ile hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.