(ÖZEL) Elektrik telleri havai fişek gibi patladı

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde elektrik telleri havai fişek gibi patladı. Korku dolu anların yaşandığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Özhan Sokak üzerinde bulunan elektrik telleri birden patlamaya başladı. Bir süre devam eden patlama korku dolu anlar yaşattı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Patlama sonrasında bazı sokaklarda elektrik kesintisi meydana geldi.