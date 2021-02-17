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(ÖZEL) Elektrik telleri havai fişek gibi patladı

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde elektrik telleri havai fişek gibi patladı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde elektrik telleri havai fişek gibi patladı. Korku dolu anların yaşandığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


Arnavutköy Merkez Mahallesi Özhan Sokak üzerinde bulunan elektrik telleri birden patlamaya başladı. Bir süre devam eden patlama korku dolu anlar yaşattı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Patlama sonrasında bazı sokaklarda elektrik kesintisi meydana geldi.

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