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(Özel) Emekli polisin bisiklet tutkusu

Sultanbeyli’de yaşayan emekli polis memuru Hasan Aydın, içinde beslediği bisiklet ve resim tutkusuna emekliliğinin ardından yöneldi.

Sultanbeyli'de yaşayan emekli polis memuru Hasan Aydın, içinde beslediği bisiklet ve resim tutkusuna emekliliğinin ardından yöneldi. Bisikletle günde 50-100 kilometre arası mesafe kat eden Aydın, aynı zamanda yağlı boya ve sulu boya resim çalışmaları da yapıyor. Bisiklet tutkunu Aydın'ın şimdiki hedefi bisiklet ile Karadeniz turuna çıkmak.


Sultanbeyli'de 35 yıldır yaşayan emekli polis memuru Hasan Aydın, mesleki hayatı boyunca içinde sürekli bisiklet tutkusu besledi. Aydın, yıllarını geçirdiği polislik mesleğinden emekli olduktan sonra tutkularını hayata geçirmek için harekete geçti. Bisiklet tutkunu Aydın, hemen hemen her gün bisikletle 50 ila 100 kilometre arası mesafe kat ediyor.


Bisiklet sürmekten oldukça keyif alan Aydın, sıradaki isteğinin bir tur bisikleti alarak Karadeniz turuna çıkmak ve Karadeniz'in güzelliklerini yerinde görmek olduğunu belirtti. Aydın, “Polislik hayatımda bisiklet tutkum vardı. Her gün hemen hemen 50-100 kilometre arası bisiklet turuna çıkıyorum. İstanbul'da bisiklet sürmek gerçekten zor. Kalabalık, gürültü, bisiklet yolu olmaması gibi sıkıntılarımız var. Ama yazın bu sıkıntıları aşmaya çalışacağız. Karadeniz turuna çıkmak istiyorum. Karadeniz'in yeşilini gözlerimle görmek istiyorum. Bir tur bisikleti alarak Karadeniz'e çıkacağım” dedi.


Bisiklet tutkusunun yanı sıra Aydın resim sanatıyla da yakından ilgileniyor. Aydın sulu boya, yağlı boya ve kara kalem çalışmalar yaparak porte ve manzara resimleri yapıyor. Resim tutkusundan da bahseden Aydın, “Ayrıca resim tutkum var. Sulu boya, kara kalem, yağlı boya gibi. Genellikle yağlı boya çalışması yapıyorum. Portre ve manzara resimleri” diye konuştu.

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