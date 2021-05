(Özel) Eminönü esnafından çağrı: "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum"

Satışların eski günlerdeki gibi olmasını dileyen bir esnaf, “Devletin dediğini herkes yaparsa iyi olur. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Tam kapanmanın ardından adım adım normalleşmeye geçileceği duyurularak alınması gereken önlemler ve kurallar bir kez daha hatırlatıldı. İş yeri sahipleri de bu kuralları göz önünde bulundurarak dükkanlarını yeniden açtı. Eminönü de 17 günlük kapanmanın ardından yeniden kepenklerin açıldığı yerlerden biriydi. Kapanmanın bitiminden sonraki ilk günde Eminönü, Mısır Çarşısı ve Tahtakale'de insan yoğunluğu vardı. Günler sonra yeniden dükkanlarını açan esnaf ise beklentilerinin çok yüksek olduğunu söyleyerek, artık virüsün sona ermesini istediklerini dile getirdi.

“Herkesi aşı olmaya davet ediyorum”

Eminönü Tahtakale esnaflarından İlhami Öztürk, kurallara uyulması halinde virüse karşı daha dirençli olunacağını söyleyerek, herkesi aşı olmaya davet etti. Öztürk, “17 günün birikimi olarak biraz hareket var. Piyasa ve işler durgun ama Allah'a şükür çat pat bir şeyler oluyor. İnşallah işlerimiz eskisi gibi iyi olur. Virüse karşı elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Aslında devletin dediğini herkes yaparsa iyi olur. Ben ilk aşımızı vuruldum, İnşallah bir ay sonra ikinci aşımı da vurulacağım. Komşuları, esnafları bütün insanları aşı olmaya davet ediyorum, aşı olsunlar” dedi.

“Bu vebanın bir an önce bitmesini istiyoruz”

Korona virüsün işlerini olumsuz etkilediğini ve bu yüzden bir an önce bitmesini temenni ettiklerini söyleyen Mustafa Tanrıkulu isimli esnaf, “Müşterileri bekliyoruz, beklentimiz çok yüksek. Çünkü bir buçuk iki senedir iş yapamıyoruz. Her şey üst üste bindi, İnşallah işler açılır. Bu vebanın bir an önce bitmesini istiyoruz. Dünya genelinde insanları ciddi bir şekilde etkiliyor. Virüs bütün dengeleri alt üst etti. Tek temennimiz bunun bir an önce bitmesi, tekrar normal hayata dönmemizdir” diye konuştu.