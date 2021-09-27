(Özel) Eminönü'ndeki Yeni Cami'de restorasyon çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı

İstanbul'un 356 yıldır simgesi haline gelen Eminönü'ndeki Yeni Cami'de restorasyon çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı. 2016 yılında başlayan genel restorasyon çalışmalarının 2022 yılının ikinci yarısında tamamlanarak, caminin ziyarete açılması planlanıyor.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Yeni Cami'de restorasyon çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı. 1597 yılında inşaatına başlanan ve 1663 yılında ibadete açılan tarihi Yeni Camii'nde 2016 yılından bu yana süren restorasyonlarda kalem işçiliğinden minareye, kubbeden çini işçiliğine kadar birçok alanda titiz bir çalışma yürütülüyor. Restorasyon çalışmaları sürerken, camii ibadete ve ziyarete açık tutuluyor. Camiinin özgün halinin korunmasına özen gösterilerek yapılan çalışmalarda, her bir işlem alanında uzman bir ekip tarafından yapılıyor.

“Uzun bir süre daha restorasyon görmemesi amacıyla hareket ediyoruz”

Restorasyon çalışmalarını yerinde takip eden Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Emre Öztürk, çalışmalarının başlamasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen yeni projelendirmeler yapılması gereken durumların ortaya çıktığını dile getirerek, “Restorasyon çalışmalarımız 2016 yılında başladı. Kapsamlı restorasyon çalışması yapılıyor. Restorasyon yaparken uzun bir süre daha restorasyon görmemesi amacıyla hareket ediyoruz. O yüzden detaylı ve sağlıklı bir restorasyon çalışması yapıyoruz. Camiimizde bir Çini yapımız var. Bu da yaklaşık 30 bin adet Çini'ye tekabül ediyor. Bunların bir kısmı yerinden sökülüyor. Yerinde müdahale edilenler var, talimatları yapılanlar var. Kepenk dediğimiz iç pencereleri kapattığımız kapılar var, Yeni Camii'nde. Kapı ve ahşap işi çok fazla” dedi.

“İbadete açık tutmamız gerektiği mantığıyla çalışmalarımızı kısım kısım yapıyoruz”

Öztürk, “Zamanının en nitelikli kapıları belki Yeni Cami'de diyebiliriz. Bu kapıların tamamı sökülüyor. Onarımları yapılıyor. Sedef kapılar var, Kündekari kapılar var, bunlar yapılıyor ve yerine konuluyor. Burada vardiyalı çalışıyoruz. 50 çalışanın üzerinde ekibimiz var. Çalışmalarımızda bir de camiimizin ziyaret bölgesinde olması ve ibadete de açık tutmamız gerektiği mantığıyla çalışmalarımızı kısım kısım yapıyoruz. İşimizin bittiği kısımları tekrardan kullanıma açıyoruz. İş yapacağımız sahaları da tekrardan kapatıyoruz ama maksimum personelle çalıştığımız söylenebilir” ifadelerini kullandı.

“Restorasyon çalışmalarımız restorasyon doğasına uygun şekilde sürüyor”

Öztürk, restorasyon çalışmalarının uzun sürmesinin doğal olduğunu söyleyerek, “Restorasyon çalışmalarımız, restorasyon doğasına uygun bir şekilde sürüyor. Yeni Camii önünden günde milyonlarca insanın geçtiği Eminönü bölgesinde olduğu için bu yorumlara hedef oluyor ama Yeni Camii çok nitelikli bir eser, bu çalışmanın kısa sürmesi zaten sorun olur. Özellikle vatandaşlarımız restorasyon konusunda acele bitmesini değil yavaş bitmesini istesinler. 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarımızdan hemen bir yıl sonra ahşap atölyemizi kurduk. Ahşap atölyemiz oldukça nitelikli ve donanımlı ustalarımızdan meydana geliyor. Hatta ahşap atölyesi olarak alanında en iyi atölyemiz diyebiliriz” diye konuştu.

“Kalan yüzde 15'i de hızlı bir şekilde tamamlayıp halkın hizmetine sunacağız”

Yeni Camii'nin döneminin ahşap işçiliğinin üstünde bir kalite ile yapıldığını dile getiren Öztürk, “126 tane pencere, 10 adet sedefli kapı ve 6 adet cümle kapısı bulunmakta. Bir sedef kapının veya bir cümle kapısının onarıma alınmasıyla onarımının bitmesi 4-5 ay sürebiliyor. 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarımızı 2022 yılının ikinci yarısında bitirmeyi düşünüyoruz. Camiimiz restorasyona alındığı günden beri ne ibadete ne de ziyaretçiye kapatılmadı. Restore işlemlerinin uzun sürmesinin bir sebebi de budur. Çalışmalar şu an için yüzde 85 mertebesinde tamamlandı. Kalan yüzde 15'i de hızlı bir şekilde tamamlayıp halkın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.