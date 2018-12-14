(Özel) Engelli öğrencilerden plastik poşete karşı çevre dostu keçe çantalar

Gaziosmanpaşa'da engelli öğrenciler 2019 yılı 1 Ocak itibariyle ücretli olacak olan ve doğaya zarar veren plastik poşetlere karşı ellerine iğne iplik aldı ve çevre dostu çantalar dikti. Keçeden çantaların ilk müşterisi olan kasaplık yapan esnaf, müşterilere ürünlerini engelli öğrencilerin el emeği göz nuru diktiği çantalarla verdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi öğrencileri, plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi için yürütülen kampanya için harekete geçti. Merkezde bir araya gelen öğrenciler 2019 yılı 1 Ocak itibariyle ücretli olacak olan ve doğaya zarar veren plastik poşete karşı ellerine iğne iplik aldı ve uzun süre kullanılabilecek keçeden çantalar dikti. Plastik poşet kullanımının azaltılmasına karşı farkındalık oluşturan engelli öğrenciler, doğaya ve çevreye karşı bilinçli davranılması gerektiğini belirtti. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da engelli öğrencilerin anlamlı etkinliğinde çocuklarla birlikte keçeden çanta dikti. Öğrenciler diktikleri çantaların üzerilerine isimlerini yazarken çantaların ilk müşterisi de ilçede kasaplık yapan bir esnaf oldu. Kasap ise müşterilere ürünlerini engelli öğrencilerin el emeği göz nuru diktiği çantalarla verdi. Öğrenciler diktikleri çantaları ilçedeki esnaflara satarak Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ne de destek olacak.

“Çevre dostu olduklarını yansıtmak adına kendi el emekleriyle bir poşet üretiyorlar”

Engelli öğrencilerin örnek bir çalışma içinde olduğunu belirten ve tüm vatandaşları plastik poşet yerine uzun süre kullanıma imkan sağlayan çantalardan kullanmaya çağıran Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Buradaki kardeşlerimiz hem kendini geliştirmek hem burada bir duyarlılık projesi olarak farkındalık oluşturmak, çevre dostu olduklarını yansıtmak adına kendi el emekleriyle bir poşet üretiyorlar. Son günlerde gündem de olan ve 1 Ocak itibariyle uygulamaya girecek poşet kullanımı elbette çevrenin temiz tutulması adına önemli” dedi.

“Pazar için çantalar tasarladık”

Çevre bilincinin çok önemli olduğunu ifade eden ve çantaları dikerken çok eğlendiklerini belirten engelli öğrenci Enes Kalkan, “Biz pazar için çantalar tasarladık. Onların ilk başta kalıbını çıkartıyoruz sonra dikip kullanıma hazır bir şekilde veriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Defalarca kullanılabilir poşetlere biz erkenden geçtik"

Çantaların ilk müşterisi olan Kasap Nurettin Öztürk, "1 Ocak'tan önce geçmiş olduk. Tekrardan defalarca kullanılabilir poşetlere biz erkenden geçtik. Öğrencilerimizin yaptığı poşetlerle de oradaki arkadaşlarımıza destek oluruz. Diğer arkadaşlarımızında bu konudaki duyarlılığının artmasını temenni ediyoruz" dedi.