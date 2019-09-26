(Özel) Epilepsi krizi geçirerek cadde ortasında bayılan kadının yardımına Sancaktape Belediye Başkanı Şeyma Döğücü koştu

Sancaktepe Samandıra Kavşağı'nda bir kadın epilepsi krizi geçirerek cadde ortasında bayıldı. O sırada oradan geçen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü aracını durdurarak kadının yardımına koştu. Ambulans gelene kadar fenalık geçiren kadının yanından bir an olsun bile ayrılmayan Başkan Döğücü, hastanın ambulansa bindirilip hastaneye götürülmesine de yardımcı oldu.

Samandıra Kavşağı'nda bir kadın caddede yolunu karşısına geçtiği sırada epilepsi krizine girdi. Cadde ortasında bayılan kadın uzun süre yerde hareketsiz yattı. O sırada aracıyla oradan geçen İstanbul'un tek kadın Belediye Başkanı olan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü koştu. Aracını durduran Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, baygın yatan kadının başında bekledi. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri baygın kadına müdahale etti. Müdahalenin ardından sağlık görevlilerinden bilgi alan Başkan Döğücü, ardından da epilepsi krizi geçiren kadının sedye ile ambulansa götürülmesine de yardımcı oldu. 112 sağlık ekipleri müdahalesinden sonra Döğücü makam aracına binerek programına geçti. Konuyla ilgili konuşan Başkan Döğücü, “Epilepsi olan bir kardeşimiz düşüp bayılmış. Biz de olaya tanık olduk. Sağlık ekipleri geldiler. Şimdi hastaneye sevk ediyorlar. Biz de ilgileneceğiz İnşallah” dedi.