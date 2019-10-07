(Özel) Esenler'de mahallenin ayağa kalktığı kavga kamerada

Esenler'de sevgilisiyle kavga eden bir genç, semte gelerek taşkınlık çıkartınca kızın ailesi tarafından darp edildi. Polis ekiplerinin havaya ateş açtığı olayda genç, gözaltına alındıktan sonra polis otosundan da kaçtı. Darp edilen genç kayıplara karışırken yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği öğrenilemeyen genç bir şahıs, semtte yaşayan sevgilisi ile cep telefonundan tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine mahalleye gelen genç, sevgilisiyle konuştuktan sonra kavga çıktı. Kızın ailesinin de karıştığı olayda, taşkınlık çıkartan genç tekme ve tokatlarla darp edildi.

Polis havaya ateş açtı

Olay devam ederken vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak polis, öfkeden deliye dönmüş genci bir türlü zapt edemeyince havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Ardından mahallenin altını üstüne getiren genç, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Polislere zorluk çıkartmaya devam eden genç, güçlükle polis aracına bindirildi.

Gözaltındayken kaçtı polis kovaladı

Polis ekipleri semtte çalışmalarını sürdürdüğü esnada gözaltına alınan genç, polis aracının yan kapısını açarak aşağıya indi. Kaçmaya başlayan genci, kızın ailesi ve polis kovaladı ancak yakalayamadı. Kavganın durdurulmasının ardından polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.