(Özel) Esenler'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı kaydı

Esenler'de şiddetli rüzgardan dolayı binanın çatısı kaydı. Binada inceleme yapan itfaiye ekipleri kayan çatıya müdahale edemezken sokağın giriş ve çıkışı emniyet şeritleriyle kapatıldı.

Olay, Nine Hatun Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısı yerinden kaydı. Çatıdan kopan parçalar sokağa savruldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatısı kayan binaya girerek incelemelerde bulundu ancak şiddetli rüzgar nedeniyle çatıya müdahale edilemedi.

Çatıdan kopan parçaların mal veya can kaybına neden olmaması için sokakta bulunan araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Sokakta gezen vatandaşları uzaklaştırmak isteyen itfaiye görevlileri ile mahalleli arasında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin olaya müdahil olmasıyla olay son buldu.

Polis ekipleri sokağa giriş ve çıkışları güvenlik şeritleriyle kapandı. Binanın kayan çatısına da rüzgar şiddetini yitirdikten sonra müdahale edileceği öğrenildi.