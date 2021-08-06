(Özel) Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce kovaladı

Esenyurt'ta bir binanın asansör boşluğundan bodrum katına giren hırsızlar, inşaat firmasına ait malzemeleri çalarken tekel bayii işleten esnafa yakalandı. Metrelerce hırsızları kovalayan esnaf, o anları da kaydederken, yakaladığı hırsızları polise teslim etti.

Olay, 4 Haziran Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi bir binanın asansör boşluğundan bodrum katına girerek inşaat malzemesi çaldı. Bu sırada üst katta tekel bayi işleten Süleyman Köse gelen sesler üzerine aşağı inip bina boşluğuna bakınca şahısları fark etti. Hırsızlık yapmaya çalışan kişiler, fark edildiklerini anlayınca çaldıkları malzemelerle beraber kaçmaya başladı. Hırsızların kaçtığını gören Köse, hırsızların peşlerinden koşmaya başladı. Metrelerce süren kovalamaca sonunda hırsızlık şüphelileri çevredeki esnafında yardımı ile yakalandı ve polis ekiplerine teslim edildi. Polis merkezine götürülen şüpheliler ardından mahkemeye sevk edildi.

Hırsızları yakalayan esnaf Köse, yaşanan anları anlatarak, “Ben iş yerinde çalışıyordum, gelen sesler üzerine aşağı inip bina boşluğuna baktığımda, iki şahısın ellerinde çantalarla binanın boşluğundan çıktıklarını gördüm, müdahale etmeye çalıştım ancak şahıslar kaçmaya başladılar. Ben de şüphelenerek arkalarından koşmaya başladım. Yaklaşık beş on dakika kovaladıktan sonra çevredeki esnafın da yardımı ile yakaladık. Ancak şahıslar 'biz hırsız değiliz sadece orada uyuduk eşyalarımız oradaydı' diyerek kendilerini savundular. Fakat çantalarını açtığımızda inşaat malzemelerini çaldıklarını gördük ve hırsızları polis ekiplerine teslim ettik. Daha sonra polis ekipleri ile beraber karakola gittik ve mal sahibi de gelip şikayetçi oldu“ dedi.