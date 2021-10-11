İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

(Özel) Esenyurt'ta gençlerin uçan tekmeli kavgası kamerada

Esenyurt’ta bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Esenyurt'ta bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler olaya müdahale etmekte zorlanırken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde tekmeledi. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Uzun süren kavgada uçan tekme ve yumruklarlar havada uçuşurken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde tekmeledi. Çevredekiler kavgaya müdahale etmekte zorlanırken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.