İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

(Özel) Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada

Esenyurt’ta iki aile arasında çöp dökme nedeniyle sopalı kavga çıktı.

Esenyurt'ta iki aile arasında çöp dökme nedeniyle sopalı kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, dün saat 11.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki aile arasında çöp dökme sebebiyle tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışma, iki aileden şahısların birbirlerine saldırması ile kavgaya dönüştü. Taraflar çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken, olayda mahalle savaş alanına döndü. O dakikalar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.