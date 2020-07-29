(Özel) Esenyurt'ta lüks otomobil çöp toplayıcısına çarptı

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan çöp toplayıcısına, lüks araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam havalanarak yere düşerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal mahallesinde yaşandı. Yabancı uyruklu kağıt toplayıcı adam motosikletine bağlı olan kağıt toplama araçlarını yol kenarında bulunan çöp konteynerlerinin yanına bıraktı. Karton sormak için yaya olarak yolun karşısına geçti. Tekrar motosikletini bıraktığı yere geçen adam, hızla gelen 34 CSC 563 plakalı Citroen marka lüks aracı geç fark etti. Aracı fark edince kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Lüks aracın çarptığı adam yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kağıt toplayıcısı adamı hastaneye kaldırdı. Adama çarpan aracın sürücüsünün de yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen trafik ekipleri kadın sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Öte yandan kaza, cadde üzerinde bulanan bir kağıt firmasının güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.