(ÖZEL) Esenyurt'ta pişkin hırsız soyduğu dükkanda yorulunca limonata içti

Esenyurt'ta bulunan bir börekçiyi bisikletiyle gelerek soymaya çalışan hırsız pişkinliği ile pes dedirtti. Börekçinin cam pervazlarını kırarak içeriye giren hırsız, kasada bulunana para ile telefonu aldı, sonrasında ise kendisine limonata doldurarak keyif yaptı. Pişkin hırsızın o anları ise, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde bulunan bir börekçide yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bisikletiyle börekçinin önüne gelen hırsız, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra cam pervazlarını kırarak içeriye girdi. Bir süre içeride dolaşan hırsız kasaya gelerek içerisindeki bir miktar para ile bir cep telefonuna aldı. Tekrardan dükkanın içerisinde dolaşmaya başlayan hırsız bu seferde limonata makinesini görünce kendisine bir bardak limonata doldurarak keyif yapmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika kadar dinlenen ve o arada limonatasını içen hırsız bardağını da bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde dükkanın soyulduğunu fark eden işletme sahibi ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken yaşanan o hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

“Hırsız birde pişkin pişkin limonata içip dinleniyor”

Hırsızlık olayının nasıl yaşandığını anlatan Yunus Oğuz, “Olay sabah saat 03.00 sıralarında yaşandı. Güvenlik kameralarından gördüğümüz kadarıyla hırsız bisiklet ile geliyor ve cama yaklaşıyor. Tornavida ile camı bir süre zorlayarak içeriye giriyor. Rahat bir şekilde içeriye giren hırsız kasaya gelerek içerisinden telefon ve bir miktarda para alıyor. Ondan sonra ise pişkin bir şekilde limonatasını alıp içiyor. Bir süre keyif yaptıktan sonraysa bardağı bırakıp kayıplara karışıyor. Artık nasıl bir devre geldiysek hırsızın rahatlığı insanı şok ediyor” diyerek yetkililerden bir an önce hırsızın bulunmasını istedi.