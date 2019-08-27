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(Özel) Esenyurt'ta rezidansta yangın paniği

Esenyurt’ta bulunan bir rezidansın otoparkındaki elektrik saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Esenyurt'ta bulunan bir rezidansın otoparkındaki elektrik saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, itfaiye amiri rezidansın üst katında oturan vatandaşlara megafon ile "Daire kapılarını açmayın, camlarınızı kapatın" diye seslendi.


Yangın, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan 13 katlı rezidansın kapalı otopark bölümünde çıktı. Elektrik saatlerinden çıkan yangının dumanı kısa sürede bütün otoparkı sardı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangının çıktığı yeri tespit ederek müdahale etti. Rezidansın üst katlarında camlara çıkan vatandaşlara ise bir itfaiye amiri megafon ile seslendi. İtfaiye amiri yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, "Dairelerin kapılarını açmayın, camlarınızı kapatın"dedi.

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