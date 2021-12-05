(ÖZEL) Esenyurt'ta ruhsatı iptal edilen taksici kaçtı, polis kovaladı

Esenyurt'ta ruhsatı iptal edilmiş halde çalışan taksici, trafik polisinin “Dur” ihtarına uymayıp kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonunda polis ekipleri, taksiciyi aracına çarparak durdurdu.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ruhsatı iptal edilmiş şekilde çalışan bir taksiciyi trafik polisi durdurmak istedi. Ekiplerin “Dur” ihtarına uymayan taksici kaçmaya başladı. Ekipler ve taksici arasında dakikalarca süren kovalamaca ise bir sokak arasında son buldu. Polis ekipleri kaçan taksiyi araçları ile çarparak durdurdu. Taksici gözaltına alınırken, aracı ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.