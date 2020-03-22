(Özel) Esenyurt'ta şeride rağmen banka oturan vatandaşlar pes dedirtti

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Esenyurt'ta meydanlar boş kalırken, yaşlıların korona virüs nedeniyle uygulanan yasağı delip banklarda oturması şaşkınlığa neden oldu. Yasak tanımayan yaşlı bir vatandaş, "Gidecek yer yok ne yapalım. Evde de sıkılıyorum dışarıya çıktım" dedi. Esenyurt meydanın sakin görüntüsü ise havadan görüntülendi.

İstanbul'un en kalabalık nüfusa sahip ilçesi Esenyurt, korona virüs nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Ancak korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 'Sokağa Çıkma Yasağı'nın olmasına rağmen ilçedeki yaşlılar yasağa uymadı. "Sosyal mesafe" kuralı ve "evinde kal" çağrılarına rağmen yine bazı vatandaşların meydanlarda bir araya geldiği ve banklarda oturduğu görüldü. Esenyurt meydanının sakin görüntüsüne alışkın olmayan bazı vatandaşların ise hatıra fotoğrafı çekildiği görüldü. Zabıta ekiplerinin meydandaki bankların etrafını bariyer çekerek kapattığı ve 65 yaş üstü sokağa çıkan vatandaşları uyardığı görüldü.

“Evde duramıyorum”

65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesine aldırış etmeden bankları bırakmayan inatçı yaşlı vatandaşlar pes dedirtti. Zabıta ekiplerinin uyarılarıyla kalkan vatandaşlardan biri, “Allah milletimize yardım etsin. Dün yasak geldiğini söylediler bana da. Ancak gidecek yer yok ne yapalım? Evde de sıkılıyorum ondan dolayı dışarıya çıktım. Virüsten korkuyorum ancak yapacak bir şey yok” diye kendini savundu.