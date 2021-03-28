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(Özel) Esenyurt'ta site içerisinde korku dolu anlar

Esenyurt’ta bir sitenin içerisinde bulunan trafo iddialar göre aşırı yüklenmeden kaynaklı olarak patladı.

Esenyurt'ta bir sitenin içerisinde bulunan trafo iddialar göre aşırı yüklenmeden kaynaklı olarak patladı. Trafodaki patlama anları yaşanan panik cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, Piri Reis Mahallesi 2268'nci sokakta üzerinde bulunan bir sitede saat 19.20 sıralarında meydana geldi. İddialara göre site içindeki trafoda aşırı yüklenmeden dolayı düşünülen bir yangın çıktı. Yangından ölen ya da yaralanan olmadı. Önce duman ardından da patlamaların yaşandığı anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde, trafoda patlamaların yaşanması ve site sakinlerinin paniği görülüyor.

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