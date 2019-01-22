(Özel) Esenyurt'ta yaşlı adam banyoda ölü bulundu

Esenyurt'ta eşiyle birlikte yaşayan 84 yaşındaki adam, evinin banyosunda ölü bulundu. Ameliyat olduğu ve bu sebeple bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı adamın intihar ettiği düşünülüyor.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 84 yaşındaki Hasan Çaldır evinin banyosuna girdi. Uzun süre banyodan çıkmayan Hasan Çaldır'ı merak eden eşi, kapıyı açarak içeri girdi. Yaşlı adamın kanlar içerisinde yerde olduğunu gören eşi, şok yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hasan Çaldır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Çaldır'ın silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Ameliyat oldu, depresyona girdi iddiası

Hasan Çaldır'ın yakın zamanda bypass ameliyatı olduğu ve bu sebeple bunalıma girdiği öğrenildi. Hasan Çaldır'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

“Bypass olduktan sonra biraz bunalıma girdi”

Hasan Çaldır'ın son zamanlarda bunalım yaşadığını fakat yine de neşeli olduğunu dile getiren Şahin Kanat, “Kendisinin köylüsüyüm ve akrabasıyım. Kardeşimin kayınpederidir. Herhangi bir sorunu yoktu. Ama bir ara bypass olduktan sonra biraz bunalıma girdi. Evde olsun, başka yerde olsun gayet neşeliydi. 2 hafta önce de gördüm, gayet neşeliydi. Beraber oturup sohbet ettik. Hiçbir problemi yoktu” dedi.