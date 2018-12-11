(Özel) Esenyurt'ta yol çöktü, işçi servisindeki 3 kişi yaralandı

Esenyurt'ta yoğun yağış nedeniyle yol çöktü. Seyir halindeki bir işçi servisi minibüsü çöken yola girerken 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'da dün akşamdan beri yağan yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bağlarçeşme'de seyir halindeki 34 BNP 687 plakalı işçi servisi cadde üzerinde seyir halinde gittiği sırada yağış nedeniyle yolun çökmesiyle çöken yere düştü. Servis içinde bulunan 3 kişi vücudunu çeşitli yerlerinden hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri incelemelere başladı. Yolun çöktüğü caddede ise yol güvenliği önlemleri alındı. Çöken yola giren servis aracında ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.