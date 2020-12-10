(Özel) Etiler'de bileziklerini bozduran kadına hırsızlık şoku kamerada

Etiler'de bileziklerini bozdurmak için kuyumcuya gelen kadının masada bıraktığı cep telefonu, bir şahıs tarafından kaşla göz arasında çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Lübnanlı hırsızı aynı gün Taksim'de kıskıvrak yakaladı.

Olay, 9 Kasım Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Etiler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü semtteki bir kuyumcuya gelen kadın, cep telefonunu masaya bıraktıktan sonra 3 adet bilezik bozdurmak istediğini söyledi. Kadın kuyumcuyla görüştüğü esnada yabancı uyruklu bir şahıs telefonla konuşuyormuş gibi yaparak içeriye girdi.

Kaşla göz arasında çaldı

İddiaya göre kuyumcu bileziklerin sahte olup olmadığını incelediği esnada şahıs, müşteri kadının masada bıraktığı cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Telefonu çalan şahıs iş yerinden çıkarak uzaklaşırken, hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın bilezikler için konuşurken, şahıs içeriye giriyor. Telefonla konuşuyormuş gibi yapan şahıs üzerindeki telefonları masaya koyduktan sonra tekrar cebine koyuyor. Masada duran kadına ait telefonu da çalan şahıs iş yerinden çıkıyor.

Beşiktaş polisi hırsızı aynı gün yakaladı

Olayın ardından telefonunun çalındığını güvenlik kamera görüntülerinden izleyerek anlayan kadın, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görüntüleri incelemeye alarak şahsın eşkalini belirledi. Vakit kaybetmeden saha çalışmalarına devam eden Beşiktaş polisi, Lübnan uyruklu Shdi A.'yı Beyoğlu Taksim Meydanı'nda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Lübnanlı hırsız tutuklandı

Şahsın yapılan üst aramasında çaldığı cep telefonu da ele geçirildi. Emniyete götürülen Shdi A.'nın burada ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. İşlemleri tamamlanan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen telefon da sahibine teslim edildi.