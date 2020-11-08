İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Etiler'de spor yapan adam caddede dehşeti yaşadı

Etiler’de sabah spor yapan bir adama koşarak yolun karşısına geçtiği esnada lüks otomobil çarptı.

Etiler'de sabah spor yapan bir adama koşarak yolun karşısına geçtiği esnada lüks otomobil çarptı. Kaza sonucu yere savrulacak yaralanan ve acı içerisinde feryat eden adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Akın Aksöz spor yapmak için dışarıya çıktı. Sokakta yürüyüş yapan Aksöz'e cadde üzerinden koşarak karşıya geçmek istediği esnada Önder Y. idaresindeki 34 MP 2962 plakalı BMW marka otomobil çarptı. Kaza sonucu yere savrulan Aksöz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde acı içerisinde kıvranan Aksöz'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü ise polis ekiplerinin incelemelerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.