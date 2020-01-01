(Özel) Evde temizlik yaparken düşen kadın neredeyse parmağından olacaktı

Pendik'te evinin banyosunda temizlik yaparken elinin üzerine düşen kadın, parmağının yüzüğe sıkışmasıyla neredeyse parmağından olacaktı. Parmaktaki yüzük itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldıktan sonra kadın tedavi altına alındı.

Pendik'te geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, iddiaya göre bir kadın evinin banyosunda iş yaptığı sırada elinin üzerine düştü. Kadının parmağı yüzük nedeniyle sıkışarak yaralandı. Parmağından yaralanan kadın hastaneye başvurdu. Kadının parmağı şırıngayla uyuşturulduktan sonra parmakta takılı kalan yüzük itfaiye tarafından çıkarıldı. Ardından tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.