(Özel) Eyüpsultan türbesinde sınav duası

Hafta sonu yapılacak 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrenciler ve aileleri Eyüpsultan'da bulunan türbeleri ziyaret ederek dua etti. Öğrenciler ve aileleri cuma namazında camilere, türbelere giderek sınavın başarılı geçmesi için dua etti.

Binlerce öğrencinin büyük bir mücadele vereceği 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 1, 2 ve 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavı öncesi çok sayıda öğrenci ve veli bugün Eyüpsultan'da bulunan Eyüpsultan Türbesi'ne geldi. Eyüpsultan türbesine erken saatlerden itibaren gelen öğrenci ve aileler dualar ederken, bazı veliler Kuran-ı Kerim okudu. Türbe önünde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğle saatlerine kadar sürdü.

“İnşallah herkes istediği yeri kazanır”

Yarın gireceği üniversite sınavı için Eyüpsultan türbesine gelen Funda Tan, “Yarın üniversite sınavına gireceğiz. Hepimiz çok heyecanlıyız. İnşallah herkes istediği yeri kazanır. Dua etmeye geldik. Herkes hakkında hayırlısı ne ise o olur inşallah. Herkese başarılar diliyorum” dedi.

“Elimizden gelen her şeyi yaptık”

Türbeye dua etmek için geldiğini kaydeden Sude Oduncu, “Sınava çok çalıştık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bunun için şu an dua etmeye geldim. Emeklerimizin karşılığını alabilmek için. Sınıfta çalıştığımız gibi olmadı ama yine de online çalışarak elimizde geleni yaptık” şeklinde konuştu.

Oldukça heyecanlı oldukları görülen öğrenciler, dua ederken, aileler de çocuklarının sınavda başarılı olması için dua ettiklerini söyledi.