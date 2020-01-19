(Özel) Eyüpsultan'da 2019 yılında 6 bin sokak hayvanı tedavi edildi

Eyüpsultan'da sokak hayvanlarının yaşadığı sakatlıklar ve hastalıklara yönelik tedavi çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda 2019 yılında yaklaşık 6 bin sokak hayvanı tedavi edildi.

Sokak hayvanlarının yaşadığı sakatlıkları ve hastalıkları gidermek amacıyla Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kendilerine ulaşan vatandaşların ihbarları doğrultusunda yaralı ya da hasta olan hayvanların bulunduğu alana ulaşıyor. Sakatlığı tespit edilen hayvan alınarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Ünitesi'ne getiriliyor. Burada tedavisi gerçekleştirilen sokak hayvanları kontrol süreleri tamamlandıktan sonra bulundukları alana geri bırakılıyor.

“Yaralı hayvanı ‘Tutayım getireyim' yaptıklarında yaralanıyorlar”

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Başhekimi Gökhan Karadağ, 2019 yılında yaklaşık 6 bin sokak hayvanının tedavilerinin gerçekleştirildiğini ifade etti. Karadağ, tüm vatandaşların sokak hayvanlarına karşı duyarlı olması gerektiğini belirtti. Karadağ, “En baştan itibaren hayvanın fotoğrafları çekiliyor, saha ekipleri tarafından nereden alındığı sisteme işleniyor. Buraya geldiğinde biz o sistemden hayvanlarımızı görüyoruz. Mikroçipliyoruz, tanımlıyoruz ve burada ilk muayenelerini yapıyoruz. Bizim sahada 4 ekibimiz var, biri ambulans. Enfeksiyon hastalıkları, yaralanmaları ve belirli dereceye kadar ameliyatları bu polikliniğimizde yapıyoruz. 2019 yılı verilerimize baktığımızda 3 bin 600'e yakın kediyi burada muayene etmişiz. Bin 600'e yakın köpeği burada muayene ve tedavi etmişiz. 600'e yakın kanatlı hayvanı da muayene ve tedavi etmişiz. Başarı oranımız da yüzde 80 civarındadır. Yaralı hayvanlar daha agresif olur halkımızda bu tür yaralanmalar da görüyoruz. Yaralı hayvanı hemen tutayım getireyim diye bir aksiyon yaptıklarında yaralanıyorlar. Genelde bundan uzak dursunlar” dedi.

“Ekipleri arayınca almış olduğum dönüt güzeldi”

Yaralı kediyi görünce ekiplere haber verdiğini söyleyen Canan Alyürek, “Okulumuzun bahçesinde yaralı bir kedi gördüm. Açıkçası yaralı bir kediyi sahipsiz bir şekilde bırakmak içimden gelmedi. Üzüldüm, ekipleri arayınca almış olduğum dönüt güzeldi. Bence böyle devam etmesi gerekiyor. Bu bilincin küçük çocuklardan yetişkinlere herkese verilmesi gerekiyor. Sadece sokak hayvanları için değil şiddete hayır diyorum” dedi.