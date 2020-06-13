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(Özel) Faciaya davetiye çıkardı

Zeytinburnu sahil yoluna gitmek isteyen kadın sürücü yanlışlıkla yan yola girince, geri geri giderek çıkmaya çalıştı.

Sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarken, faciaya davetiye çıkartılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Zeytinburnu'nda geçtiğimiz günlerde çekilen görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Trafikte seyir haline olan bir kadın sürücü yan yoldan sahil yoluna bağlanmaya çalıştı. Bir süre ilerledikten sonra yanlış yolda olduğunu fark eden sürücü geri geri giderek çıkmaya çalıştı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan kadın sürücü faciaya davetiye çıkardı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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