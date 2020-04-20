(Özel) Faruk dededen balkonda bağlamalı müzik ziyafeti

İki torun sahibi 60 yaşındaki Faruk Aydın da eline bağlamayı aldı ve komşularına balkondan konser verdi. Mahallelinin de türkülere eşlik etmesiyle yaşanan o mutlu anlar havadan görüntülendi.

Mahalle sakinleri türkülere eşlik etti

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar sosyal izolasyonu sağlamak için çoğu vatandaş evinde kalmaya başladı. Üsküdar'da yaşayan iki torun sahibi 60 yaşındaki Faruk Aydın, evinin balkonuna çıkarak yıllardır çaldığı bağlamasıyla mahalleliye moral konseri verdi. Kendi sağlıklarıyla birlikte toplum sağlığı için yetkililerin ‘Evde kalın' çağrısına uyan vatandaşlar evlerindeyken Faruk Aydın, bağlamasıyla balkondan şarkılar söyledi, mahalle sakinleri eşlik etti.

Yıllardır müzikle yaşadığını söyledi

Korona virüs nedeniyle evinden çıkmayan Faruk Aydın, evlerinde kalan vatandaşlara moral verebilmek adına balkondan şarkılarını söylediğini belirterek, “Bu virüs stresini yaşadığımız bu günlerde; hele de hafta sonu üst üste eve kapandığımız bu günlerde komşuların duygularına neşe katalım, dikkatlerini farklı yöne çekelim diye çıktık söylüyoruz. Dün ve bugün üst üste iki gündür komşularımızla böyle eğleniyoruz. Herkes çok mutlu, komşular da eğleniyor. Eşim de sosyal medyadan canlı yayınlıyor konserimizi memleketten bile istekte bulunuyorlar çalıp söylüyoruz. Müzik doğuştan beri var hayatımda. İş hayatım ağır bastı, müziği çok devam ettiremedim. Emekli olduktan sonra da metro müzisyenliği yapmaktayım. Dört buçuk yıldır İstanbul Metrosunda müziğime devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

Korona virüs günlerinde balkonda verilen moral konseri drone ile havadan görüntülendi.