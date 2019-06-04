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(ÖZEL) Fatih Camii'nde bayram namazı havadan görüntülendi

Bayram namazını kılmak için Fatih Camii’ne gelen binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk, havadan görüntülendi.

Bayram namazını kılmak için Fatih Camii'ne gelen binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk, havadan görüntülendi.


Fatih Camii, bayram namazını kılmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Saatler öncesinden Fatih Camii'nin içerisinde namaz kılabilmek için gelen İstanbulların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Bayram namazı için vatandaşlar Fatih Camii'ni doldururken, camiye sığamayan vatandaşlar avluda namazlarını kıldı.

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