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(Özel) Fatih'te bekçiye ateş açan çarşaflı erkek şahıs kamerada

Fatih’te çarşaflı erkek şahsın mahalle bekçisine ateş açtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih'te çarşaflı erkek şahsın mahalle bekçisine ateş açtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Atikali Mahallesi Kovacı Camii Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşaf giyen erkek bir şahıs yol ortasında bağırmaya başladı. Bu sırada yoldan geçmekte olan izinli bir mahalle bekçisi şahsı bağırmaması yönünde uyardı. Şüpheli şahıs çarşafın altında bulunan uzun namlulu silah ile bekçiye ateş açtı. Açılan ateşe bekçi de karşılık verince şahıs olay yerinden uzaklaştı.


Polis her yerde şüpheliyi arıyor


Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.


Çarşaflı erkek şahsın ateş ettiği anlar kamerada


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çarşaflı bir erkek şahıs elindeki uzun namlulu silahla yolda yürüyor. Bir süre sonra arkasını dönerek ateş ediyor. Daha sonra sakin adımlarla yolda yürümeye devam ediyor.

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