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(Özel) Fatih'te kafe ve restoranlarda korona virüs denetimi

Fatih’te polis ekipleri kafe ve restoranlarda korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili denetimlerde bulundu.

Fatih'te polis ekipleri kafe ve restoranlarda korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili denetimlerde bulundu.


Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüsle mücadelede kapsamında kapatılan ve 1 Haziran normalleşme adımlarıyla yeniden belirli kurallarla tekrar hizmete açılan kafe ve restoranlarda denetimlerde bulunmaya devam ediyor. Ekipler ilçede bulunan kafe ve restoranlarda akşam saatlerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler mekanlarda sosyal mesafe, dezenfektan ve ateş ölçme gibi uygulamaların yapılıp yapılmadığı noktasında incelemelerde bulundu. Genel olarak belirlenen kurallara uyulduğu gözlenirken, kuralların ihlal edildiği iş yerleri ise ekipler tarafından uyarıldı.

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