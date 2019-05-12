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(Özel) Feriköy Mezarlığı'nda Anneler Günü yoğunluğu

Anneler Günü dolayısıyla Şişli Feriköy Mezarlığı’na gelen vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Anneler Günü dolayısıyla Şişli Feriköy Mezarlığı'na gelen vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi.


Vatandaşlar, Anneler Günü nedeniyle Şişli Feriköy Mezarlığı'ndaki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Dolup taşan mezarlıkta vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını temizleyerek dua etti. Kimi vatandaşlar da mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu. Mezarlıkta yaşanan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

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